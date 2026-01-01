LAXY №34 фон пластиковый мрамор бело-розовый

Комплект Fotokvant FLH-KIT-05 винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма - 3 шт.
Комплект крепежа (3 винта + 3 гайки), со стандартной резьбой 3/8 дюйма. Крепеж изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Художественный пластиковый фон LAXY №34.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует полированный камень с разноцветным рисунком.
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Комплект Fotokvant FLH-KIT-05 винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма - 3 шт.
Комплект крепежа (3 винта + 3 гайки), со стандартной резьбой 3/8 дюйма. Крепеж изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 35 мм.
Kupo KT-1824ODBB - флаг черного цвета.
Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для сокращения интенсивности светового потока без изменения цветовой температуры. Изготовлен из плотной черной ткани Black Double Nets, 1,2 стопа, на металлической раме с установочным штырем диаметром 9,5 мм. Размер 45х60 см.
Круглый отражатель Fotokvant R5-110 с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).
Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 110 см.
Художественный пластиковый фон LAXY №06.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует розовый камень.