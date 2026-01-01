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LAXY №34 фон пластиковый мрамор бело-розовый

LAXY №34 фон пластиковый мрамор бело-розовый

Laxy
Артикул: DAN-4789

Художественный пластиковый фон LAXY №34.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует полированный камень с разноцветным рисунком.

Описание

LAXY №34 фон пластиковый мрамор бело-розовый

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