LAXY №31 фон пластиковый художественный

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Художественный пластиковый фон LAXY №31.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует доску, окрашенную в кремовый цвет.
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FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Художественный пластиковый фон LAXY №33.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует цветной полированный камень.
Художественный пластиковый фон LAXY №16.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку.
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.