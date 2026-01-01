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LAXY №31 фон пластиковый художественный
LAXY №31 фон пластиковый художественный

LAXY №31 фон пластиковый художественный

Laxy
Артикул: DAN-4689

Художественный пластиковый фон LAXY №31.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует доску, окрашенную в кремовый цвет.

Описание

LAXY №31 фон пластиковый художественный

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