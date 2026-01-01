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Fotokvant BV-1473 Blue cиний бархатный студийный фон на виниловой основе 1,46х7,3 м

Fotokvant BV-1473 Blue cиний бархатный студийный фон на виниловой основе 1,46х7,3 м

Fotokvant
Артикул: DAN-4883

Синий бархатный студийный фон Fotokvant BV-1473 Blue на виниловой основе, размер - 1,46х7,3 м.

Фон изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет. Используется для предметной съемки. Цвет - синий. Фон практически не бликует, что делает его оптимальным выбором для предметной фотосъемки.

Описание

Fotokvant BV-1473 Blue cиний бархатный студийный фон на виниловой основе 1,46х7,3 м

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