П-Фото NVF-1045 нетканый фон 2,1х3,0 м бархатный желтый

Фон намотан на картонную трубу шириной 2,15 м
Алюминиевый переходник Fotokvant FLH-21 с горячего башмака на резьбу 1/4" для крепления микрофонов, осветителей и мониторов на камере. Металлический, компактный, надёжный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.
Используется для предметной съемки.
Фон намотан на картонную трубу шириной 2,15 м
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Алюминиевый переходник Fotokvant FLH-21 с горячего башмака на резьбу 1/4" для крепления микрофонов, осветителей и мониторов на камере. Металлический, компактный, надёжный.
Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Вес - 1,7 кг.