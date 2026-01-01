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П-Фото (1203-3012) фон нетканый бархат 3,0х6,0 м серый

П-Фото (1203-3012) фон нетканый бархат 3,0х6,0 м серый

П-Фото
Артикул: FTR-1494

П-Фото (1203-3012) – фон нетканый с бархатной поверхностью.

Используется для фото- и видеосъемки. Большие размеры фона (3х6 м) позволяют без ограничений использовать его для съемки ростовых портретов или крупных предметов. Идеален в качестве более долговечной альтернативы бумажным фонам. Фон имеет небликующую велюровую поверхность, прочен, надежен и легко моется. Намотан на картонную трубу шириной 3,05 м.

Описание

П-Фото (1203-3012) фон нетканый бархат 3,0х6,0 м серый

Комплектация

(1203-3012)

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