П-Фото (1203-3012) фон нетканый бархат 3,0х6,0 м серый

Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото FTR-1024.
Размер 3х6 м. Используется для фото- и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 3,05 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1203-3012) – фон нетканый с бархатной поверхностью.
Используется для фото- и видеосъемки. Большие размеры фона (3х6 м) позволяют без ограничений использовать его для съемки ростовых портретов или крупных предметов. Идеален в качестве более долговечной альтернативы бумажным фонам. Фон имеет небликующую велюровую поверхность, прочен, надежен и легко моется. Намотан на картонную трубу шириной 3,05 м.
(1203-3012)
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Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото FTR-1024.
Размер 3х6 м. Используется для фото- и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 3,05 м.
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Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.