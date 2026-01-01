KUPO GTM-515B Gaffa Tape Black 48mm*13.7m скотч матовый черный

Артикул: OLE-3192

Профессиональный матовый тейп черного цвета из натуральной резины и синтетической смолы для кино-, фотосъемок и сцен. Высокие показатели прочности на разрыв. Бесследно удаляется. Термостойкость до 80°С. Ширина ленты 48 мм, длина 13,72 м