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KUPO GT-515GN Gaffa Tape Green 48mm*13,72m скотч зеленый

KUPO GT-515GN Gaffa Tape Green 48mm*13,72m скотч зеленый

Kupo
Артикул: OLE-3188

Профессиональный тейп зеленого цвета из натуральной резины и синтетической смолы для кино-, фотосъемок и сцен. Высокие показатели прочности на разрыв. Бесследно удаляется. Термостойкость до  80°С. Ширина ленты 48 мм, длина 13,72 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 48 мм
  • Длина 13,72 м
  • Цвет зеленый
  • Материал основы натуральная резина
  • Клеящий слой синтетические смолы
  • Предел прочности при растяжении: 12,5 кгС / 25 мм кв.

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