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KUPO CX3009 жесткий кейс с наполнителем черный
KUPO CX3009 жесткий кейс с наполнителем черный
KUPO CX3009 жесткий кейс с наполнителем черный
KUPO CX3009 жесткий кейс с наполнителем черный
KUPO CX3009 жесткий кейс с наполнителем черный

KUPO CX3009 жесткий кейс с наполнителем черный

Kupo
Артикул: OLE-3183

Жесткий кейс безопасной транспортировки и хранения съемочного оборудования. Имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаемый, пылезащитный и противоударный корпус. Соответствует нормативам для авиакомпаний в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением с защитными вставками из каремата. Внешний размер: 332х280х120 мм


Описание

Характеристики:

  • Ручной регулятор давления
  • Защитный пеноматериал 3 с прорезями + 1 с ячейками
  • Категория защиты ASTM/IP67
  • Внутренний размер: 300х220х101 мм
  • Внешний размер: 332х280х120 мм
  • Цвет: черный.
  • Вес: 1,6 кг

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