KUPO CX3009 жесткий кейс с наполнителем черный

Артикул: OLE-3183

Жесткий кейс безопасной транспортировки и хранения съемочного оборудования. Имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаемый, пылезащитный и противоударный корпус. Соответствует нормативам для авиакомпаний в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением с защитными вставками из каремата. Внешний размер: 332х280х120 мм





