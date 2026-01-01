KUPO CX3009 жесткий кейс с наполнителем черный

Характеристики:
- Ручной регулятор давления
- Защитный пеноматериал 3 с прорезями + 1 с ячейками
- Категория защиты ASTM/IP67
- Внутренний размер: 300х220х101 мм
- Внешний размер: 332х280х120 мм
- Цвет: черный.
- Вес: 1,6 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Жесткий кейс безопасной транспортировки и хранения съемочного оборудования. Имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаемый, пылезащитный и противоударный корпус. Соответствует нормативам для авиакомпаний в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением с защитными вставками из каремата. Внешний размер: 332х280х120 мм
Характеристики:
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