KUPO CX1102 жесткий кейс для карт памяти черный

Артикул: OLE-3182

Жесткий черный кейс для транспортировки и хранения карт памяти. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением с защитными вставками из каремата, пылезащитный и противоударный. Вместимость: 4 карты CF или 8 карт MicroSD или 12 карт CF+MicroSD.







