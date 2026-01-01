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KUPO CX1102 жесткий кейс для карт памяти черный
KUPO CX1102 жесткий кейс для карт памяти черный

KUPO CX1102 жесткий кейс для карт памяти черный

Kupo
Артикул: OLE-3182

Жесткий черный кейс  для транспортировки и хранения карт памяти. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением с защитными вставками из каремата, пылезащитный и противоударный. Вместимость: 4 карты CF или 8 карт MicroSD или 12 карт CF+MicroSD.



Описание

Характеристики:

  • Защитный пеноматериал - каремат
  • Категория защиты ASTM/IP67
  • Цвет: черный.
  • Внутренний размер: 117х68х26 мм
  • Внешний размер: 129х91х32 мм
  • Вес: 0,11 кг

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