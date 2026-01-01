KUPO CX1102 жесткий кейс для карт памяти черный

Характеристики:
- Защитный пеноматериал - каремат
- Категория защиты ASTM/IP67
- Цвет: черный.
- Внутренний размер: 117х68х26 мм
- Внешний размер: 129х91х32 мм
- Вес: 0,11 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Жесткий черный кейс для транспортировки и хранения карт памяти. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением с защитными вставками из каремата, пылезащитный и противоударный. Вместимость: 4 карты CF или 8 карт MicroSD или 12 карт CF+MicroSD.
Характеристики:
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