images
KUPO CSS-2415GN Cloth Spike Tape green 24mm*13,72m скотч зеленый

KUPO CSS-2415GN Cloth Spike Tape green 24mm*13,72m скотч зеленый

Kupo
Артикул: OLE-3178

Профессиональный тейп ярко-зеленого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Бесследно удаляется. Светится в ультрафиолете. Термостойкость до  80°С. Ширина ленты 24 мм, длина 13,72 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 24 мм
  • Длина 13,72 м
  • Цвет ярко-зеленый
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой синтетический каучук

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.