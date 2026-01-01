-20 %
Арт. MTG-4608Fotokvant BSB-5050-LIGHTG REEN мягкий фон салатовый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 1 ч
Fotokvant BSB-5050-LIGHTG REEN мягкий фон салатовый. Фон из вспененного пропилена размером 50х50 см, цвет салатовый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BSB-5050-MINT мягкий фон мятный. Фон из вспененного пропилена размером 50х50 см, цвет мятный.
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Fotokvant BSB-5050-LIGHTG REEN мягкий фон салатовый. Фон из вспененного пропилена размером 50х50 см, цвет салатовый.
Fotokvant BSB-5050-CONIFERS мягкий фон хвойный. Фон из вспененного пропилена размером 50х50 см, цвет темно-зеленый.