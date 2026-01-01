images
images
images
-20 %
Fotokvant BSB-5050-CONIFERS мягкий фон хвойный
Fotokvant BSB-5050-CONIFERS мягкий фон хвойный
Fotokvant BSB-5050-CONIFERS мягкий фон хвойный

Fotokvant BSB-5050-CONIFERS мягкий фон хвойный

Fotokvant
Артикул: MTG-4612
Пока нет отзывов

Fotokvant BSB-5050-CONIFERS мягкий фон хвойный. Фон из вспененного пропилена размером 50х50 см, цвет темно-зеленый.

Описание

Fotokvant BSB-5050-CONIFERS мягкий фон хвойный

Отзывы о товаре

У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-20 %
Fotokvant BSB-5050-LIGHTG REEN мягкий фон салатовый
Fotokvant BSB-5050-LIGHTG REEN мягкий фон салатовый
Fotokvant BSB-5050-LIGHTG REEN мягкий фон салатовый
Арт. MTG-4608
Fotokvant BSB-5050-LIGHTG REEN мягкий фон салатовый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 1 ч

Fotokvant BSB-5050-LIGHTG REEN мягкий фон салатовый. Фон из вспененного пропилена размером 50х50 см, цвет салатовый.

-20 %550 ₽
440 ₽
В корзину
-20 %
Fotokvant BSB-5050-MINT мягкий фон мятный
Fotokvant BSB-5050-MINT мягкий фон мятный
Fotokvant BSB-5050-MINT мягкий фон мятный
Арт. MTG-4605
Fotokvant BSB-5050-MINT мягкий фон мятный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 1 ч

Fotokvant BSB-5050-MINT мягкий фон мятный. Фон из вспененного пропилена размером 50х50 см, цвет мятный.

-20 %550 ₽
440 ₽
В корзину

Видео

Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Женщины-пионеры, повлиявшие на историю фотографии
Женщины-пионеры, повлиявшие на историю фотографии
Ральф Мерсер и его уникальный окружающий мир
Ральф Мерсер и его уникальный окружающий мир
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.