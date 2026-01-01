LAXY №75 фон пластиковый художественный

Фон Wansen PB-0710-03 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 0,7х1 м.
Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Пластиковый художественный фон LAXY №75.
Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.
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Фон Wansen PB-0710-03 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 0,7х1 м.
Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Художественный пластиковый фон LAXY №17.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует фактурную поверхность в фиолетово-бирюзовых тонах.
Художественный пластиковый фон LAXY №56.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона изображает два отрезка каната на светлом фоне.
Пластиковый художественный фон LAXY №78.
Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.