LAXY №75 фон пластиковый художественный

Артикул: DAN-5401

Пластиковый художественный фон LAXY №75.

Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.