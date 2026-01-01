Superior 75 Brick фон бумажный 2,72x11м цвет кирпич

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон бумажный Superior 75 Brick, размер - 2,72x11 м, цвет - кирпич.
Бумажный фон известной американской фирмы Superior. Размер - 2,72х11 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона – 145 г/м2. Вес - 6 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter