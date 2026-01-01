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Superior 61 Blue Lake фон бумажный 2,72x11м цвет голубое озеро

Superior 61 Blue Lake фон бумажный 2,72x11м цвет голубое озеро

Superior
Артикул: FTR-1050

Бумажный фон Superior 61 Blue Lake фон бумажный 2,72x11м цвет голубое озеро является менее плотным аналогом фона Savage (83-12) Turquoise фон бумажный 2,7x11 м бирюзовый. Размер 2,72х11,0 метров. Плотность данного фона – 145 г/м2.

Описание

Superior 61 Blue Lake фон бумажный 2,72x11м цвет голубое озеро

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