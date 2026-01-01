Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон Superior 61 Blue Lake фон бумажный 2,72x11м цвет голубое озеро является менее плотным аналогом фона Savage (83-12) Turquoise фон бумажный 2,7x11 м бирюзовый. Размер 2,72х11,0 метров. Плотность данного фона – 145 г/м2.
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Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.