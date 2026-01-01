Superior 14 Forsythia Yellow фон бумажный 2,72x11м цвет желтая форзиция

Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон Superior 14 Forsythia Yellow 2,72x11м цвет желтая форзиция является менее плотным аналогом Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый.
Размер 2,72х11,0 метров. Плотность фона – 145 г/м2.
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Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.