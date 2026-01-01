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FST KIT3-3 комплект 3 фонов с системой крепления
FST KIT3-3 комплект 3 фонов с системой крепления
FST KIT3-3 комплект 3 фонов с системой крепления

FST KIT3-3 комплект 3 фонов с системой крепления

FST
Артикул: DAN-8732

FST KIT3-3 - универсальный комплект, состоящий из 3х профессиональных фонов с системой крепления.

Цвета - белый, черный, серый. Размер фонов - 2,72х11 м.


Описание

Качество фонов позволяет получить равномерный световой рисунок.

Каждый фон - в рулоне на картонной трубе, упакованы в коробку.

Комплектация

  • FST SUPER WHITE 1008 фон бумажный белый 2,72х11 м - 1 шт
  • FST BLACK 1009 фон бумажный черный 2,72х11 м - 1 шт
  • FST 1031 STORM GREY фон бумажный 2,72х11 м штормовой серый - 1 шт
  • Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов - 1 шт

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