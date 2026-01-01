FST KIT3-3 комплект 3 фонов с системой крепления

Качество фонов позволяет получить равномерный световой рисунок.
Каждый фон - в рулоне на картонной трубе, упакованы в коробку.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST KIT3-3 - универсальный комплект, состоящий из 3х профессиональных фонов с системой крепления.
Цвета - белый, черный, серый. Размер фонов - 2,72х11 м.
Качество фонов позволяет получить равномерный световой рисунок.
Каждый фон - в рулоне на картонной трубе, упакованы в коробку.
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Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-14 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
FST L-2801 – система подвеса фона представляет собой комплект из двух стоек высотой 2,8 м и телескопической перекладины. Используется для крепления бумажных или любых рулонных фонов шириной до трех метров. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки.