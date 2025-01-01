images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-102 Lemon Yellow фон бумажный 2.72х11 м лимонный
Fotokvant BGP-2711-102 Lemon Yellow фон бумажный 2.72х11 м лимонный
Fotokvant BGP-2711-102 Lemon Yellow фон бумажный 2.72х11 м лимонный
Fotokvant BGP-2711-102 Lemon Yellow фон бумажный 2.72х11 м лимонный

Fotokvant BGP-2711-102 Lemon Yellow фон бумажный 2.72х11 м лимонный

Fotokvant
Артикул: MTG-1654

Fotokvant BGP-2711-102 Lemon Yellow фон бумажный 2.72х11 м лимонный.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-102 размером 2,72х11 м цвет - лимонный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST 1040 BULL фон бумажный горчичный 2,72х11 м
Арт. DAN-8466
FST 1040 BULL фон бумажный горчичный 2,72х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST 1040 BULL – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

5 990 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман
Арт. MTG-1674
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-199 размером 2,72х11 м цвет - бледный голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Арт. MTG-1689
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман. 

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-42 размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину

Видео

Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера