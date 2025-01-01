images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый

Fotokvant BGP-2711-143 Pink фон бумажный 2.72х11 м нежно-фиолетовый

Fotokvant
Артикул: MTG-1663

Fotokvant BGP-2711-143 pink фон бумажный 2.72х11 м розовый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-143 размером 2,72х11 м цвет - розовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

E-IMAGE EISBP1033 Background paper 33 Ivorine бумажный фон цвет слоновой кости 2,72x10 м
Арт. MTG-0839
E-IMAGE EISBP1033 Background paper 33 Ivorine бумажный фон цвет слоновой кости 2,72x10 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 33 Ivorine бумажный фон цвет слоновой кости 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м
Арт. MTG-0842
E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

E-IMAGE Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

Chroma key совместимый.

5 390 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-20 Coco Brown фон бумажный 2.72х11 м кофейный коричневый
Fotokvant BGP-2711-20 Coco Brown фон бумажный 2.72х11 м кофейный коричневый
Fotokvant BGP-2711-20 Coco Brown фон бумажный 2.72х11 м кофейный коричневый
Арт. MTG-1675
Fotokvant BGP-2711-20 Coco Brown фон бумажный 2.72х11 м кофейный коричневый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-20 фон бумажный 2.72х11 м кофейный коричневый Coco Brown.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - коричневый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Арт. MTG-1677
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-8.24 %5 340 ₽
4 900 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Арт. MTG-1692
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-49 размером 2,72х11 м цвет - малиновый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Арт. MTG-1693
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый. Это один из самых востребованных цветов для съемки детей и цветочных композиций.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-50 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Арт. MTG-1701
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый. 

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-64 Fawn размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Арт. MTG-1703
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-66 размером 2,72х11 м цвет - пшеничный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2


5 340 ₽
В корзину
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Арт. MTG-2140
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen SBP-27211-11 фон бумажный королевский синий 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

7 400 ₽
В корзину

Видео

Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера