images
images
images
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман

Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман

Fotokvant
Артикул: MTG-1689

Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман. 

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-42 размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST 1040 BULL фон бумажный горчичный 2,72х11 м
Арт. DAN-8466
FST 1040 BULL фон бумажный горчичный 2,72х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST 1040 BULL – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

5 990 ₽
В корзину
E-IMAGE EISBP1021 Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м
Арт. MTG-0831
E-IMAGE EISBP1021 Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман
Арт. MTG-1674
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-199 размером 2,72х11 м цвет - бледный голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Арт. MTG-1695
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-57 размером 2,72х11 м цвет - темно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину

Видео

Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Селфи на закате
Селфи на закате
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера