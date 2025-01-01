images
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Артикул: MTG-1700

Fotokvant BGP-2711-63 Aplle фон бумажный 2.72х11 м яблоко.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-63 размером 2,72х11 м цвет - зеленое яблоко. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 


-5 %
Raylab 044 Cobalt фон бумажный 2.72x11 м кобальтовый синий
Арт. DAN-7605
Raylab 044 Cobalt фон бумажный 2.72x11 м кобальтовый синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 5 ч

Фон бумажный Raylab 044 Cobalt фон бумажный 2.72x11 м кобальтовый синий.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

-5.14 %5 450 ₽
5 170 ₽
В корзину
FST 1033 ORANGE YELLOW фон бумажный персиковый 2,72х11 м
Арт. DAN-8460
FST 1033 ORANGE YELLOW фон бумажный персиковый 2,72х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST 1033 ORANGE YELLOW– профессиональный бумажный фон цвет персиковый. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. 

5 990 ₽
В корзину
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Арт. DAN-9250
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Костюм хромакей Fotokvant GSS-Green зеленого цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: XXL.

2 480 ₽
В корзину
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Арт. DAN-9812
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед.

Металлический держатель для смартфонов с шириной по короткой стороне от 67 мм до 95 мм. Оснащен удобным фиксатором, позволяющим затягивать его рукой и резиновыми демпферами для сохранности смартфона или его защитного чехла от царапин. Можно крепить как к вертикальной так и горизонтальной трубе, повернув крепеж. 

940 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Арт. MTG-1661
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-14 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый
Арт. MTG-1680
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Арт. MTG-1683
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-29 размером 2,72х11 м цвет - фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Арт. MTG-1693
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый. Это один из самых востребованных цветов для съемки детей и цветочных композиций.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-50 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Арт. MTG-1697
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-59 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Арт. MTG-1701
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый. 

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-64 Fawn размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-65 Cream фон бумажный 2.72х11 м кремовый
Fotokvant BGP-2711-65 Cream фон бумажный 2.72х11 м кремовый
Fotokvant BGP-2711-65 Cream фон бумажный 2.72х11 м кремовый
Арт. MTG-1702
Fotokvant BGP-2711-65 Cream фон бумажный 2.72х11 м кремовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-65 Cream фон бумажный 2.72х11 м кремовый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-65 размером 2,72х11 м цвет - кремовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S17 струбцина для крепления камеры смартфона экшн-камеры
Fotokvant RCL-S17 струбцина для крепления камеры смартфона экшн-камеры
Fotokvant RCL-S17 струбцина для крепления камеры смартфона экшн-камеры
Арт. MTG-2217
Fotokvant RCL-S17 струбцина для крепления камеры смартфона экшн-камеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant RCL-S17 струбцина для крепления камеры смартфона экшн-камеры. Струбцина изготовлена из алюминия и стали. Держатели экшн-камеры и смартфона из пластика. Струбцина может устанавливаться на плоские поверхности размером до 52 мм и трубы размером диаметром до 45 мм. Оснащена 2-мя отверстиями с резьбой 1/4" и 2-мя отверстиями с резьбой 3/8". Головка имеет резьбу 1/4". Размеры струбцины 85х150х18 мм. Вес 207 гр. 

2 020 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
