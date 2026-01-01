Ella Bella FADELESS METALLIC SILVER (57978) фон бумажный металлик серебряный 120x245 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона металлизированная, обладает высокими отражающими свойствами, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и предметной съемки. Размер фона, м – 1,2х2,45. Цвет – серебряный. Фоны фирмы Superior являются лидерами на российском рынке.
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Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.
Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.