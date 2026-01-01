Ella Bella FADELESS METALLIC SILVER (57978) фон бумажный металлик серебряный 120x245 см

Арт. FTR-873

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.