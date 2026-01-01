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E-IMAGE SBP10 Background paper 28 Snow фон бумажный белый 2.72*10 м

E-IMAGE SBP10 Background paper 28 Snow фон бумажный белый 2.72*10 м

E-IMAGE
Артикул: OLE-3713

Белый бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 48 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 10 м, ширина 2,72 м. Плотность бумаги 160 г/кв.м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.

Описание

Характеристики:

  • Цвет белый

  • Материал Бумага

  • Плотность бумаги 160 г/кв.м

  • Длина 10 м

  • Ширина 2,72 м

  • Вес 4,75 кг

Внимание! Ни один цвет фона реального не совпадает и не может совпадать с изображением на вашем мониторе по физическим причинам. Фоны мы видим за счет отраженного света, поэтому их цвет зависит от внешнего освещения – качества, количества и даже от внешнего окружения, кроме того большинство производителей меняют незначительно тон фона от партии к партии. Цвет фона на мониторе зависит от настроек монитора, времени работы монитора, исправности и даже нагруженности видеокарты, кроме того – зависит от того, как снимали, при каком освещении, цветовых настроек камеры, алгоритмов обработки цвета в камере. Мы прикладываем массу усилий, чтобы цвет фона на вашем мониторе максимально был приближен к реальному цвету, но добиться полного совпадения – невозможно. Поэтому, если вы хотите попасть тон в тон, то необходимо либо заказать палитру фонов (если она есть у производителя), либо приехать в магазин и приобрести или заказать доставку после просмотра фона. И даже в этом случае мы не гарантируем, что при вашем освещении фон даст 100% такой же оттенок.

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  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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