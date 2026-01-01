Colorama CO566 Banana фон бумажный желтый банановый 1,35x11 м

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Colorama Banana 566 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
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