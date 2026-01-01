BD 132-BD-A1 VERY GREEN фон бумажный 2,75x11 м зеленый морской

Артикул: NVF-9994

BD 132-BD-A1 VERY GREEN - фон бумажный, размер 2,75x11 м.

Бумажные фоны BD имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер - 1,35x11,0 м, цвет - зеленый.