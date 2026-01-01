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BD 12950-A4 SUPER WHITE фон бумажный 2,7x46 м белоснежный
BD 12950-A4 SUPER WHITE фон бумажный 2,7x46 м белоснежный

BD 12950-A4 SUPER WHITE фон бумажный 2,7x46 м белоснежный

BD company
Артикул: FTR-766

Бумажные фоны BD имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. 

С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Описание

BD 12950-A4 SUPER WHITE фон бумажный 2,7x46 м белоснежный

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