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Lumifor LBGN-3060 Dark Blue фотофон нетканый цвет синий 300х600 см

Lumifor LBGN-3060 Dark Blue фотофон нетканый цвет синий 300х600 см

Lumifor
Артикул: NVF-8128

Lumifor LBGN-3060 Dark Blue – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке. Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер, см – 300х600. Цвет – синий.

Описание

Lumifor LBGN-3060 Dark Blue фотофон нетканый цвет синий 300х600 см

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