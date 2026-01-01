Lumifor LBGN-3060 Coffee фотофон нетканый цвет кофе 300х600 см

Артикул: NVF-8127

Lumifor LBGN-3060 Coffee – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке. Изготовлен из очень качественного плотного матового нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер, см – 300х600. Цвет – кофейный.