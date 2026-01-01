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Lumifor LBGN-2050 Grey фотофон нетканый цвет серый 200х500 см

Lumifor LBGN-2050 Grey фотофон нетканый цвет серый 200х500 см

Lumifor
Артикул: NVF-8125

Lumifor LBGN-2050 Grey – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке.

Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Может быть установлен на систему установки фонов типа ворота, а также кронштейн. Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер, см – 200х500. Цвет – серый.

Описание

Lumifor LBGN-2050 Grey фотофон нетканый цвет серый 200х500 см

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