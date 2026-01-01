Lumifor LBGN-1520 Yellow фон нетканый 150х200 см желтый

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LBGN-1520 Yellow – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке.
Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Диаметр трубы - 41 мм, что исключает использование систем крепления типа гантели.
Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер, см – 150х200. Цвет – желтый.
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FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет мандариновый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.