images
Lumifor LBGN-1520 Yellow фон нетканый 150х200 см желтый

Lumifor LBGN-1520 Yellow фон нетканый 150х200 см желтый

Lumifor
Артикул: NVF-8122

Lumifor LBGN-1520 Yellow – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке.

Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Диаметр трубы - 41 мм, что исключает использование систем крепления типа гантели.

Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер, см – 150х200. Цвет – желтый.

Описание

Lumifor LBGN-1520 Yellow фон нетканый 150х200 см желтый

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

280 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Mandarin нетканый фон 1,6х5,0 м мандарин
Fotokvant BN-1650 Mandarin нетканый фон 1,6х5,0 м мандарин
Fotokvant BN-1650 Mandarin нетканый фон 1,6х5,0 м мандарин
Арт. FTR-1335
Fotokvant BN-1650 Mandarin нетканый фон 1,6х5,0 м мандарин
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет мандариновый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину

Видео

Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.