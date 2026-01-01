Lumifor LBGN-1520 Yellow фон нетканый 150х200 см желтый

Артикул: NVF-8122

Lumifor LBGN-1520 Yellow – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке.

Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Диаметр трубы - 41 мм, что исключает использование систем крепления типа гантели.

Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер, см – 150х200. Цвет – желтый.