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П-Фото BN-1440 Pink нетканый фон 1,4х 4,0 м розовый

П-Фото BN-1440 Pink нетканый фон 1,4х 4,0 м розовый

П-Фото
Артикул: NVF-612

Фон нетканый П-Фото. Размер 1,4х4,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Описание

П-Фото BN-1440 Pink нетканый фон 1,4х 4,0 м розовый

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