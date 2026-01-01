П-Фото BN-2811 Dark Gray нетканый фон 2,8х11 м темно-серый

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон нетканый П-Фото BN-2811.
Размер 2,8х11 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
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Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.