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П-Фото BN-2811 Dark Gray нетканый фон 2,8х11 м темно-серый

П-Фото BN-2811 Dark Gray нетканый фон 2,8х11 м темно-серый

П-Фото
Артикул: NVF-110

Фон нетканый П-Фото BN-2811.

Размер 2,8х11 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Комплектация

  • Фон - 1 шт.

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