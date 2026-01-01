Superior 54 Green Blue фон тканевый двусторонний хромакей 3,0x3,5 м цвет зеленый и синий

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон тканевый Superior 54 Green Blue двусторонний хромакей 3,0x3,5 м.
Тканевый фон зеленого цвета. Размер - 3,0х3,5 м. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Двусторонний фон имеет одинаковую фактуру и насыщенность цвета с обеих сторон полотна.
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