Photoflex Wyoming IH-MB1020Y007 фон тканевый 3,0х6,0 м

Характеристики:
- цвет – Wyoming (синий)
- размер, м – 3х6
Москва
Малая Семеновская 3с6
Photoflex Wyoming IH-MB1020Y007 – фон тканевый, с кулисой в верхней части. Предназначен для использования, как в студии, так и на выезде. Фон плотный, хорошо прокрашен со всех сторон. Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное, без швов. Размер, м – 3,0х6,0.
Характеристики:
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Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.