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Photoflex Wyoming IH-MB1020Y007 фон тканевый 3,0х6,0 м

Photoflex Wyoming IH-MB1020Y007 фон тканевый 3,0х6,0 м

Photoflex
Артикул: NVF-7865

Photoflex Wyoming IH-MB1020Y007 – фон тканевый, с кулисой в верхней части. Предназначен для использования, как в студии, так и на выезде. Фон плотный, хорошо прокрашен со всех сторон. Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное, без швов. Размер, м – 3,0х6,0.

Описание

Характеристики:

  • цвет – Wyoming (синий)
  • размер, м – 3х6

Комплектация

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