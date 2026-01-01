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Photoflex Mississipi IH-MB1020Y018 фон тканевый 3,0х6,0 м

Photoflex Mississipi IH-MB1020Y018 фон тканевый 3,0х6,0 м

Photoflex
Артикул: NVF-7864

Photoflex Mississipi IH-MB1020Y018 – фон тканевый, с кулисой в верхней части. Предназначен для использования, как в студии, так и на выезде. Фон плотный, хорошо прокрашен со всех сторон. Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное, без швов. Размер, м – 3,0х6,0.

Описание

Характеристики:

  • цвет – Mississipi (синий)
  • размер, м – 3х6

Комплектация

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