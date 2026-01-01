Photoflex Kentucky IH-MB1020Y008 фон тканевый 3,0х6,0 м

Артикул: NVF-7863

Photoflex Kentucky IH-MB1020Y008 – фон тканевый, с кулисой в верхней части. Предназначен для использования, как в студии, так и на выезде. Фон плотный, хорошо прокрашен со всех сторон. Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное, без швов. Размер, м – 3,0х6,0.