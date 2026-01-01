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Photoflex DP-MCK007 Green chromakey фон тканевый хромакей 3x6 м зеленый

Photoflex DP-MCK007 Green chromakey фон тканевый хромакей 3x6 м зеленый

Photoflex
Артикул: FTR-782

Photoflex DP-MCK007 Green chromakey - фон тканевый хромакей (зеленый), размер 3x6 м.

Тканевый фон хромакей зеленого цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.

Описание

Photoflex DP-MCK007 Green chromakey фон тканевый хромакей 3x6 м зеленый

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