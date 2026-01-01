Lastolite LB7742 Kentucky фотофон тканевый 3х3,5 м

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Тканевый фотофон Lastolite LB7742 Kentucky, размер - 3х3,5 м.
Универсальный тканевый фотографический фон размером 3х3,5 м. Материал стойкий к выцветанию и окрашен вручную. Верхняя часть фона для закрепления на штанге снабжена кулисой. Отлично подходит как для любительской, так и для профессиональной фотосъемки. Комплектуется чехлом для транспортировки.
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