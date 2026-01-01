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E-IMAGE MB36 blue фон муслиновый синий 3х6м
E-IMAGE MB36 blue фон муслиновый синий 3х6м

E-IMAGE MB36 blue фон муслиновый синий 3х6м

E-IMAGE
Артикул: DAN-5823

Фон муслиновый E-IMAGE MB36 blue синий, размер - 3х6 м.

Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - синий.

Описание

E-IMAGE MB36 blue фон муслиновый синий 3х6м

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