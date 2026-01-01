E-IMAGE MB36 blue фон муслиновый синий 3х6м

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон муслиновый E-IMAGE MB36 blue синий, размер - 3х6 м.
Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - синий.
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