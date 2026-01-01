Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон

Артикул: DAN-5686

Кардиоидный, динамический, вокальный, ручной микрофон Boya BY-BM58.

Вокальный кардиоидный микрофон, который можно использовать также для записи интервью или презентаций. Легко подключается к любому устройству с 6,35 мм микрофонным разъемом (в комплекте шнур XLR (мама) - 6,35 мм (папа) длиной 5 м). Значительному снижению шумов способствует встроенный поп-фильтр и изоляция капсуля. Корпус изготовлен из алюминия.