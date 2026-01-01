Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон

Характеристики:
- выходной импеданс - 300 Ω
- чувствительность - -65 +/- 3дБ, 0дБ=1В/Па, 1кГц
- частотный диапазон - 50 Гц-15 КГц
- диаграмма направленности - кардиоидная
- преобразователь - динамический
- размер - 53х164 мм
- вес - 310 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кардиоидный, динамический, вокальный, ручной микрофон Boya BY-BM58.
Вокальный кардиоидный микрофон, который можно использовать также для записи интервью или презентаций. Легко подключается к любому устройству с 6,35 мм микрофонным разъемом (в комплекте шнур XLR (мама) - 6,35 мм (папа) длиной 5 м). Значительному снижению шумов способствует встроенный поп-фильтр и изоляция капсуля. Корпус изготовлен из алюминия.
Характеристики:
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