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Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон
Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон
Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон
Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон

Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон

Boya
Артикул: DAN-5686

Кардиоидный, динамический, вокальный, ручной микрофон Boya BY-BM58.

Вокальный кардиоидный микрофон, который можно использовать также для записи интервью или презентаций. Легко подключается к любому устройству с 6,35 мм микрофонным разъемом (в комплекте шнур XLR (мама) - 6,35 мм (папа) длиной 5 м). Значительному снижению шумов способствует встроенный поп-фильтр и изоляция капсуля. Корпус изготовлен из алюминия.

Описание

Характеристики:

  • выходной импеданс - 300 Ω
  • чувствительность - -65 +/- 3дБ, 0дБ=1В/Па, 1кГц
  • частотный диапазон - 50 Гц-15 КГц
  • диаграмма направленности - кардиоидная
  • преобразователь - динамический
  • размер - 53х164 мм
  • вес - 310 г

Комплектация

  • Микрофон.
  • Шнур XLR (мама) - 6,35 мм (папа) длиной 5 м.
  • Крепление для установки на стойку.
  • Чехол для переноски и хранения.

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