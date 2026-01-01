Boya BY-WM6-K2 комплект беспроводной радиосистемы с микрофоном

Характеристики:
- Микрофон
- микрофонный блок - динамический
- направленность - однонаправленный
- группа каналов - A или B
- диапазон несущей частоты - 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов - A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов - B)
- выходная мощность RF - ≤10 мВт
- отношение сигнал шум - 80 дБ
- габаритные размеры - 5,3x5,3x25,6 см
- вес - 252 г (без батарей)
- Приемник
- антенна - гибкая
- разъем аудио входа - 3,5 мм, мини-джек
- сигнал / шум - 80 дБ
- искажение - 0,8% (-60дБВ, вход 1 КГц)
- уровень выходного сигнала наушников - 60 мВт, 32 Ом/1 КГц
- уровень выходного аудио сигнала - 120 мВ
- питание - две батарейки тип АА
- время работы - 8 часов
- размеры - 10,6x6,7x2,9 см
- вес - 98 г (без батареек)