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Boya BY-WM6-K2 комплект беспроводной радиосистемы с микрофоном
Boya BY-WM6-K2 комплект беспроводной радиосистемы с микрофоном
Boya BY-WM6-K2 комплект беспроводной радиосистемы с микрофоном

Boya BY-WM6-K2 комплект беспроводной радиосистемы с микрофоном

Boya
Артикул: NVF-9291

Boya BY-WM6-K2 - комплект беспроводной радиосистемы.

Комплект включает в себя компактный беспроводной репортерский микрофон BY-WHM8 и беспроводной приемник Boya BY-WM6R.

Описание

Характеристики:

  • Микрофон
    • микрофонный блок - динамический
    • направленность - однонаправленный
    • группа каналов - A или B
    • диапазон несущей частоты - 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов - A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов - B)
    • выходная мощность RF - ≤10 мВт
    • отношение сигнал шум - 80 дБ
    • габаритные размеры - 5,3x5,3x25,6 см
    • вес - 252 г (без батарей)
  • Приемник
    • антенна - гибкая
    • разъем аудио входа - 3,5 мм, мини-джек
    • сигнал / шум - 80 дБ
    • искажение - 0,8% (-60дБВ, вход 1 КГц)
    • уровень выходного сигнала наушников - 60 мВт, 32 Ом/1 КГц
    • уровень выходного аудио сигнала - 120 мВ
    • питание - две батарейки тип АА
    • время работы - 8 часов
    • размеры - 10,6x6,7x2,9 см
    • вес - 98 г (без батареек)

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