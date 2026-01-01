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Boya BY-HM2 кардиоидный ручной микрофон
Boya BY-HM2 кардиоидный ручной микрофон
Boya BY-HM2 кардиоидный ручной микрофон

Boya BY-HM2 кардиоидный ручной микрофон

Boya
Артикул: DAN-4522

Кардиоидный ручной микрофон Boya BY-HM2.

Ручной микрофон, специально разработанный для мобильных устройств. Совместим с большинством, смартфонов и планшетов на iOS, Android, Windows ПК и Mac и т.д. благодаря входящим в комплект аудиокабелями USB Тип-C, USB-A и Lightning.

Описание

Прибор обеспечивает фокусировку на звуке перед микрофоном, что эффективно снижает нежелательный фоновый шум, а регулятор усиления для микрофона и наушников позволяет пользователям регулировать громкость как на наушниках, так и на микрофоне, чтобы получить наилучшее качество записи в зависимости от рабочих условий.

Микрофон имеет резьбовое крепление 3/8" на 5/8" что позволяет установить его на любую профессиональную микрофонную стойку с соответствующей резьбой типа "папа".

Для проведения записи с установкой микрофона на столе, в комплект поставки включен мини-штатив.

В нижней части микрофона находится разъем USB Тип-C, который позволит использовать его с различными устройствами через соответствующие кабели, а также - встроенный 3,5 мм выход для наушников, который позволит осуществлять мониторинг звука.

Чтобы защитить кабель для наушников и аудиокабели при работе в сложных условиях, в комплект включена очень эффективная защитная насадка для защиты кабелей от повреждений.

Характеристики:

  • акустический принцип - конденсаторный
  • диаграмма направленности - кардиоидная
  • частотная характеристика - 20 - 20 000Гц
  • чувствительность - -40 ±3дБ (0дБ=1В/Па@1КГц)
  • соотношение сигнал/шум - 85 дБ
  • аудиоразъем - Тип-С
  • выход для наушников - 3,5мм TRS
  • частота дискретизации - 44,1 КГц, 48 КГц, 96 КГц
  • размер - 50х225 мм

Комплектация

  • Микрофон BY-HM2.
  • Аудиокабель USB Тип-С/Lightning.
  • Аудиокабель USB Тип-С/USB-A.
  • Аудиокабель USB Тип-С.
  • Микрофонный мини-штатив.
  • Резьбовое крепление 3/8" на 5/8".
  • Защитная насадка.
  • Руководство пользователя.

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