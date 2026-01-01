Boya BY-HM2 кардиоидный ручной микрофон

Описание

Прибор обеспечивает фокусировку на звуке перед микрофоном, что эффективно снижает нежелательный фоновый шум, а регулятор усиления для микрофона и наушников позволяет пользователям регулировать громкость как на наушниках, так и на микрофоне, чтобы получить наилучшее качество записи в зависимости от рабочих условий.

Микрофон имеет резьбовое крепление 3/8" на 5/8" что позволяет установить его на любую профессиональную микрофонную стойку с соответствующей резьбой типа "папа".

Для проведения записи с установкой микрофона на столе, в комплект поставки включен мини-штатив.

В нижней части микрофона находится разъем USB Тип-C, который позволит использовать его с различными устройствами через соответствующие кабели, а также - встроенный 3,5 мм выход для наушников, который позволит осуществлять мониторинг звука.

Чтобы защитить кабель для наушников и аудиокабели при работе в сложных условиях, в комплект включена очень эффективная защитная насадка для защиты кабелей от повреждений.

Характеристики: