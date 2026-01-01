Boya BY-HM2 кардиоидный ручной микрофон

Прибор обеспечивает фокусировку на звуке перед микрофоном, что эффективно снижает нежелательный фоновый шум, а регулятор усиления для микрофона и наушников позволяет пользователям регулировать громкость как на наушниках, так и на микрофоне, чтобы получить наилучшее качество записи в зависимости от рабочих условий.
Микрофон имеет резьбовое крепление 3/8" на 5/8" что позволяет установить его на любую профессиональную микрофонную стойку с соответствующей резьбой типа "папа".
Для проведения записи с установкой микрофона на столе, в комплект поставки включен мини-штатив.
В нижней части микрофона находится разъем USB Тип-C, который позволит использовать его с различными устройствами через соответствующие кабели, а также - встроенный 3,5 мм выход для наушников, который позволит осуществлять мониторинг звука.
Чтобы защитить кабель для наушников и аудиокабели при работе в сложных условиях, в комплект включена очень эффективная защитная насадка для защиты кабелей от повреждений.
Характеристики:
- акустический принцип - конденсаторный
- диаграмма направленности - кардиоидная
- частотная характеристика - 20 - 20 000Гц
- чувствительность - -40 ±3дБ (0дБ=1В/Па@1КГц)
- соотношение сигнал/шум - 85 дБ
- аудиоразъем - Тип-С
- выход для наушников - 3,5мм TRS
- частота дискретизации - 44,1 КГц, 48 КГц, 96 КГц
- размер - 50х225 мм