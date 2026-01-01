Synco Lav-WMic-T2 радиосистема микрофонов 2 передатчика и 1 приемник

Описание

Приемник и передатчик имеют малый вес и просты в использовании, могут быть использованы в различных условиях без потери качества аудиозаписи.

Дальность действия системы до 120 метров в поле зрения и 80 метров в закрытом помещении.

Приборы могут работать по 96 каналам и для быстрого и оптимального выбора канала оборудованы функцией автоматического сканирования.

Для подавления шумов и улучшения качества записи имеется режим фильтрации низких частот LCF. Также присутствуют функции ручной или автоматической ИК-синхронизации, регулировка силы радиосигнала, шестнадцатиуровневая регулировка громкости, переключаемые режимы моно и стерео-выхода.

Характеристики:

