Synco Lav-WMic-T2 радиосистема микрофонов 2 передатчика и 1 приемник

Приемник и передатчик имеют малый вес и просты в использовании, могут быть использованы в различных условиях без потери качества аудиозаписи.
Дальность действия системы до 120 метров в поле зрения и 80 метров в закрытом помещении.
Приборы могут работать по 96 каналам и для быстрого и оптимального выбора канала оборудованы функцией автоматического сканирования.
Для подавления шумов и улучшения качества записи имеется режим фильтрации низких частот LCF. Также присутствуют функции ручной или автоматической ИК-синхронизации, регулировка силы радиосигнала, шестнадцатиуровневая регулировка громкости, переключаемые режимы моно и стерео-выхода.
Характеристики:
- диапазон передачи - 520 МГц-548,5 МГц (передатчик - A) 550 МГц-578,5 МГц (передатчик - B)
- каналы - 96
- дальность действия - 120 м (без препятствий)
- передатчик :
- выходная мощность - ≤10 мВт
- аудиовход - 3,5-мм
- источник питания - две батареи размера AA
- время работы - около 6 часов
- размер - 84×63,5×23 мм
- приемник:
- аудиовход - 3,5 мм
- соотношение сигнал-шум - 70 дБ
- искажение - 0,5 проц. или менее
- источник питания - две батареи размера AA
- время работы - около 6 часов
- размер - 84×63,5×23 мм