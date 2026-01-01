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Synco Lav-WMic-T2 радиосистема микрофонов 2 передатчика и 1 приемник
Synco Lav-WMic-T2 радиосистема микрофонов 2 передатчика и 1 приемник

Synco Lav-WMic-T2 радиосистема микрофонов 2 передатчика и 1 приемник

Synco
Артикул: DAN-4762

Радиосистема Synco Lav-WMic-T2.

Радиосистема, которая позволяет записывать аудио с помощью смартфонов, планшетов, зеркальных фотокамер, видеокамер, ПК и пр. Дальность передачи сигнала до 120 метров по 96 каналам. В комплект входят два беспроводных передатчика с креплением на пояс и один приемник.


Описание

Приемник и передатчик имеют малый вес и просты в использовании, могут быть использованы в различных условиях без потери качества аудиозаписи.

Дальность действия системы до 120 метров в поле зрения и 80 метров в закрытом помещении. 

Приборы могут работать по 96 каналам и для быстрого и оптимального выбора канала оборудованы функцией автоматического сканирования.

Для подавления шумов и улучшения качества записи имеется режим фильтрации низких частот LCF. Также присутствуют функции ручной или автоматической ИК-синхронизации, регулировка силы радиосигнала, шестнадцатиуровневая регулировка громкости, переключаемые режимы моно и стерео-выхода.

Характеристики:

  • диапазон передачи - 520 МГц-548,5 МГц (передатчик - A) 550 МГц-578,5 МГц (передатчик - B)
  • каналы - 96
  • дальность действия - 120 м (без препятствий)
  • передатчик :
    • выходная мощность - ≤10 мВт
    • аудиовход - 3,5-мм 
    • источник питания - две батареи размера AA
    • время работы - около 6 часов
    • размер - 84×63,5×23 мм
  • приемник:
    • аудиовход - 3,5 мм 
    • соотношение сигнал-шум - 70 дБ 
    • искажение - 0,5 проц. или менее
    • источник питания - две батареи размера AA
    • время работы - около 6 часов
    • размер - 84×63,5×23 мм

Комплектация

  • Synco Lav-WMic-T1 передатчик - 2 шт.
  • Synco Lav-WMic-T1 приемник - 1 шт.
  • Кабель 3,5 мм - 3 шт.
  • Зажимы для ремня - 3 шт.
  • Адаптер на холодный башмак - 1 шт.
  • Чехол.
  • Руководство пользователя.

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