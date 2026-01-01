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RODE Wireless Go II радиосистема
RODE Wireless Go II радиосистема
RODE Wireless Go II радиосистема
RODE Wireless Go II радиосистема

RODE Wireless Go II радиосистема

Rode
Артикул: MTG-2757

RODE Wireless Go II радиосистема. Двухканальная беспроводная микрофонная система для одновременной записи двух источников звука. Цифровая передача Series IV 2,4 ГГц, 128-битное шифрование - кристально чистый звук на расстоянии до 200 м (прямая видимость), оптимизированный для чрезвычайно стабильной работы в плотных радиочастотных средах. Аналоговый выход TRS 3,5 мм, цифровой выход USB-C и iOS - универсальная совместимость с камерами, мобильными устройствами и компьютерами. 

Описание

  • Встроенная запись - более 24 часов во внутренней памяти
  • Моно или стерео режимы записи - записывайте каждый канал отдельно или комбинируйте их для максимальной гибкости при пост-продакшене
  • Канал безопасности, гибкая регулировка усиления (трехступенчатый пэд, расширяемый до 10-ступенчатого)
  • Встроенный литий-ионный аккумулятор - до 7 часов автономной работы
  • Разработано и произведено на высокоточных производственных предприятиях RODE в Австралии.

Характеристики:

  • Акустический принцип - Предполяризованный датчик давления
  • Полярный узор - Всенаправленный
  • Диапазон частот - 50 Гц - 20 кГц
  • Максимальное звуковое давление (микрофон) - 100 дБ SPL (1 кГц на 1 м) дБу
  • Максимальный входной уровень (3,5 мм) - -20 дБВ
  • Усиление микрофонного предусилителя - 20 дБ
  • Эквивалентный уровень шума (A-взвешенный) - 22 дБА
  • Требования к питанию - Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея, заряжаемая через USB 5 В, 0,3 А
  • Рабочее время - До 7 часов
  • Аналоговые входы - 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона)
  • Аналоговые выходы - 3,5 мм TRS
  • Диапазон передачи - 200 м (прямая видимость)
  • Подключение к компьютеру - USB Type-C
  • Требования к ОС - macOS 10.11 выше Windows 7 и выше
  • Вес (г) - TX: 30 г RX: 32 г
  • Габаритные размеры (Д x Ш x В, мм) - TX Длина: 44 Ширина: 45,3 Высота: 18,3
    RX Длина: 44 Ширина: 45,5 Высота: 18,3

Комплектация

  • 3 х SC20
  • 1 х SC5
  • 3 х пушистая ветрозащита
  • 1 х сумка

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