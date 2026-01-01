RODE Wireless Go II радиосистема

- Встроенная запись - более 24 часов во внутренней памяти
- Моно или стерео режимы записи - записывайте каждый канал отдельно или комбинируйте их для максимальной гибкости при пост-продакшене
- Канал безопасности, гибкая регулировка усиления (трехступенчатый пэд, расширяемый до 10-ступенчатого)
- Встроенный литий-ионный аккумулятор - до 7 часов автономной работы
- Разработано и произведено на высокоточных производственных предприятиях RODE в Австралии.
Характеристики:
- Акустический принцип - Предполяризованный датчик давления
- Полярный узор - Всенаправленный
- Диапазон частот - 50 Гц - 20 кГц
- Максимальное звуковое давление (микрофон) - 100 дБ SPL (1 кГц на 1 м) дБу
- Максимальный входной уровень (3,5 мм) - -20 дБВ
- Усиление микрофонного предусилителя - 20 дБ
- Эквивалентный уровень шума (A-взвешенный) - 22 дБА
- Требования к питанию - Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея, заряжаемая через USB 5 В, 0,3 А
- Рабочее время - До 7 часов
- Аналоговые входы - 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона)
- Аналоговые выходы - 3,5 мм TRS
- Диапазон передачи - 200 м (прямая видимость)
- Подключение к компьютеру - USB Type-C
- Требования к ОС - macOS 10.11 выше Windows 7 и выше
- Вес (г) - TX: 30 г RX: 32 г
- Габаритные размеры (Д x Ш x В, мм) - TX Длина: 44 Ширина: 45,3 Высота: 18,3
RX Длина: 44 Ширина: 45,5 Высота: 18,3