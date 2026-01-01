Артикул: MTG-2757

RODE Wireless Go II радиосистема. Двухканальная беспроводная микрофонная система для одновременной записи двух источников звука. Цифровая передача Series IV 2,4 ГГц, 128-битное шифрование - кристально чистый звук на расстоянии до 200 м (прямая видимость), оптимизированный для чрезвычайно стабильной работы в плотных радиочастотных средах. Аналоговый выход TRS 3,5 мм, цифровой выход USB-C и iOS - универсальная совместимость с камерами, мобильными устройствами и компьютерами.