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-10 %
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона

Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона

Godox
Артикул: OLE-1600

Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона

Компактная беспроводная система для улучшения записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства видеоконтента. Простая в использовании система включает в себя два передающих трансмиттера Godox MoveLink TX со встроенными микрофонами, один принимающий ресивер Godox MoveLink LT RX с подключением напрямую к смартфонам (через разъем Lightning) и двух всенаправленных петличных микрофона с кабелем 1.2 метра в комплекте. Беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц.

Описание

Особенности

  • Частота 2.4 Ггц
  • Рабочая дистанция 50 метров (на открытом пространстве в прямой видимости)
  • Два передающих трансмиттера Godox MoveLink TX со встроенным микрофоном
  • Всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра
  • Двухканальный принимающий ресивер MoveLink LT RX с разъемом Lightning для подключения к смартфону или другим мобильным устройствам
  • Моно/стерео режим
  • Регулируемый выход на приемнике
  • Подключение «Plug&Play»
  • Простой интуитивно понятный интерфейс
  • Кнопка отключения звука на передатчике
  • Автоматическая синхронизация
  • TFT-дисплей на передатчике и индикатор на приемнике отображают важнейшую информацию.
  • Разъем jack 3.5 мм для подключения наушников для мониторинга в режиме реального времени
  • Сверх компактный размер приемника 70х18х10мм и передатчика 50х40х14мм
  • Встроенный в передатчик литиевый аккумулятор 300 мАч, время работы около 6 часов
  • Питание приемника напрямую от смартфона
  • На съемочной площадке одновременно можно использовать до восьми передатчиков систем Godox MoveLink
  • В комплект входит ворсовая ветрозащита для уменьшения низкочастотных помех

Характеристики:

УстройствоПередатчик MoveLink TX
Аудиовыход3,5 мм TRS
Чувствительность-32дБ ±2дБ
Максимальный уровень звукового давления120дБ
Аудиовход3,5 мм TRS
(вход для
петличного
микрофона)
Эквивалентный входной шум21,8 дБ (А-взвешенный)
Номинальный диапазон частот50Гц-20кГц
Максимальный уровень выходного напряжения+3дБu
Отношение сигнал/шум70дБ или выше
Способ крепленияЗажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
ДисплейTFT
Динамический диапазон100 дБ (А-взвешенный)
Рабочая дистанция50м (на открытом пространстве)
Источник питанияВстроенная литиевая батарея
Время работы6ч (прибл.)
Емкость батареи300 мАч
Тип передачи сигнала2,4ГГц Система скачкообразной перестройки частоты
Диаграмма направленностиВсенаправленный
Диапазон рабочих температур-10°C~50°C
Размеры50х40х14мм
Вес27г
УстройствоПриемник MoveLink LT RX
Рабочее напряжение3.7В-4.2В
Рабочий ток80-100 мА
ЧувствительностьСертификат MFI Выход на Lightning: -13±3dBFS при 1кГц Выход на наушники: -22±3dBV на 1Гц
Диапазон частот передачи сигнала2404МГц-2476МГц
SNR микрофона (отношение сигнал / шум)60-75 дБ
коэффициент гармонических искажений (THD)<5% при 1000Гц
Разъем передачи данныхMFI сертифицированный Lightning
Разъем для аудиомониторинга3,5 мм
Рабочая температура-10°С…50°С
РазмерыДлина: 70 мм Ширина: 18 мм Толщина: 10 мм
Вес нетто13 г

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