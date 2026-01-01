Артикул: OLE-1600

Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона

Компактная беспроводная система для улучшения записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства видеоконтента. Простая в использовании система включает в себя два передающих трансмиттера Godox MoveLink TX со встроенными микрофонами, один принимающий ресивер Godox MoveLink LT RX с подключением напрямую к смартфонам (через разъем Lightning) и двух всенаправленных петличных микрофона с кабелем 1.2 метра в комплекте. Беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц.