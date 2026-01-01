Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона

Особенности
- Частота 2.4 Ггц
- Рабочая дистанция 50 метров (на открытом пространстве в прямой видимости)
- Два передающих трансмиттера Godox MoveLink TX со встроенным микрофоном
- Всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра
- Двухканальный принимающий ресивер MoveLink LT RX с разъемом Lightning для подключения к смартфону или другим мобильным устройствам
- Моно/стерео режим
- Регулируемый выход на приемнике
- Подключение «Plug&Play»
- Простой интуитивно понятный интерфейс
- Кнопка отключения звука на передатчике
- Автоматическая синхронизация
- TFT-дисплей на передатчике и индикатор на приемнике отображают важнейшую информацию.
- Разъем jack 3.5 мм для подключения наушников для мониторинга в режиме реального времени
- Сверх компактный размер приемника 70х18х10мм и передатчика 50х40х14мм
- Встроенный в передатчик литиевый аккумулятор 300 мАч, время работы около 6 часов
- Питание приемника напрямую от смартфона
- На съемочной площадке одновременно можно использовать до восьми передатчиков систем Godox MoveLink
- В комплект входит ворсовая ветрозащита для уменьшения низкочастотных помех
Характеристики:
|Устройство
|Передатчик MoveLink TX
|Аудиовыход
|3,5 мм TRS
|Чувствительность
|-32дБ ±2дБ
|Максимальный уровень звукового давления
|120дБ
|Аудиовход
|3,5 мм TRS
(вход для
петличного
микрофона)
|Эквивалентный входной шум
|21,8 дБ (А-взвешенный)
|Номинальный диапазон частот
|50Гц-20кГц
|Максимальный уровень выходного напряжения
|+3дБu
|Отношение сигнал/шум
|70дБ или выше
|Способ крепления
|Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
|Дисплей
|TFT
|Динамический диапазон
|100 дБ (А-взвешенный)
|Рабочая дистанция
|50м (на открытом пространстве)
|Источник питания
|Встроенная литиевая батарея
|Время работы
|6ч (прибл.)
|Емкость батареи
|300 мАч
|Тип передачи сигнала
|2,4ГГц Система скачкообразной перестройки частоты
|Диаграмма направленности
|Всенаправленный
|Диапазон рабочих температур
|-10°C~50°C
|Размеры
|50х40х14мм
|Вес
|27г
|Устройство
|Приемник MoveLink LT RX
|Рабочее напряжение
|3.7В-4.2В
|Рабочий ток
|80-100 мА
|Чувствительность
|Сертификат MFI Выход на Lightning: -13±3dBFS при 1кГц Выход на наушники: -22±3dBV на 1Гц
|Диапазон частот передачи сигнала
|2404МГц-2476МГц
|SNR микрофона (отношение сигнал / шум)
|60-75 дБ
|коэффициент гармонических искажений (THD)
|<5% при 1000Гц
|Разъем передачи данных
|MFI сертифицированный Lightning
|Разъем для аудиомониторинга
|3,5 мм
|Рабочая температура
|-10°С…50°С
|Размеры
|Длина: 70 мм Ширина: 18 мм Толщина: 10 мм
|Вес нетто
|13 г