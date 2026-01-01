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-10 %
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема

Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема

Godox
Артикул: OLE-1616

Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема

Cистема включает в себя два передающих трансмиттера Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и два всенаправленных петличных микрофона с кабелем 1.2 метра в комплекте, а также зарядный кейс Godox MoveLink II-C3. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.

Описание

Характеристики:

УстройствоMoveLink II RX/ MoveLink II TX
Аудиовыход3,5 мм TRS / -
Чувствительность- /-32дБ ±2дБ
Максимальный уровень звукового давления- /110дБ
Аудиовход- / 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона)
Номинальный диапазон частот50Гц-20кГц
Максимальный уровень выходного напряжения+3дБu
Отношение сигнал/шум70дБ или выше
Способ крепленияЗажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
ДисплейTFT
Динамический диапазон90 дБ (А-взвешенный)
Рабочая дистанциядо 100м (на открытом пространстве)
Источник питанияВстроенная литиевая батарея
Время работыRX 8ч (прибл.), TX 10ч
Емкость батареи300 мАч
Радиодиапазон сигнала2,4ГГц (2400 - 2483,5 МГц)
Мощность передатчика, не более10мВт
Диаграмма направленностиВсенаправленный
Диапазон рабочих температур-10°C~50°C
Размеры50х40х14мм
Вес27г
УстройствоЗарядный кейс MoveLink II-С3
МатериалABS пластик
Для моделейMoveLink II RX MoveLink II TX
ИнтерфейсUSB Type-C
Размеры163х66х28мм
Вес12г

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