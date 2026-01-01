Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема

Характеристики:
|Устройство
|MoveLink II RX/ MoveLink II TX
|Аудиовыход
|3,5 мм TRS / -
|Чувствительность
|- /-32дБ ±2дБ
|Максимальный уровень звукового давления
|- /110дБ
|Аудиовход
|- / 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона)
|Номинальный диапазон частот
|50Гц-20кГц
|Максимальный уровень выходного напряжения
|+3дБu
|Отношение сигнал/шум
|70дБ или выше
|Способ крепления
|Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
|Дисплей
|TFT
|Динамический диапазон
|90 дБ (А-взвешенный)
|Рабочая дистанция
|до 100м (на открытом пространстве)
|Источник питания
|Встроенная литиевая батарея
|Время работы
|RX 8ч (прибл.), TX 10ч
|Емкость батареи
|300 мАч
|Радиодиапазон сигнала
|2,4ГГц (2400 - 2483,5 МГц)
|Мощность передатчика, не более
|10мВт
|Диаграмма направленности
|Всенаправленный
|Диапазон рабочих температур
|-10°C~50°C
|Размеры
|50х40х14мм
|Вес
|27г
|Устройство
|Зарядный кейс MoveLink II-С3
|Материал
|ABS пластик
|Для моделей
|MoveLink II RX MoveLink II TX
|Интерфейс
|USB Type-C
|Размеры
|163х66х28мм
|Вес
|12г