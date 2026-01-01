Артикул: OLE-1616

Godox MoveLink II M2 петличная радиосистема

Cистема включает в себя два передающих трансмиттера Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и два всенаправленных петличных микрофона с кабелем 1.2 метра в комплекте, а также зарядный кейс Godox MoveLink II-C3. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.