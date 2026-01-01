Boya RX8 Pro двухканальный беспроводной поясной приемник

Артикул: DAN-5295

Двухканальный беспроводной поясной приемник Boya RX8 Pro.

Усовершенствованый приемник для записи двух источников звука, снабжен ярким ЖК-дисплеем, обеспечивает широкополосную передачу данных, имеет систему ФАПЧ и цифровую электросхему. Питание от двух батарей формата АА. Размер - 208×67×29 мм. Вес - 90 г без батарей.