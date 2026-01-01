Boya RX8 Pro двухканальный беспроводной поясной приемник

Приемник предназначен для подключения следующих моделей:
- Boya BY-WHM8 PRO - беспроводной репортерский микрофон.
- Boya BY-WXLR8 PRO - приемник с разъемом XLR.
Характеристики:
- антенна - проволочная антенна 1/4λ
- аудиовход - 3,5-мм мини-джек
- соотношение сигнал-шум - 70 дБ или более
- искажение - 0,5% или менее
- уровень выходного сигнала наушников - 30 мВт (16 Ом)
- уровень выходного аудиосигнала - -60 дБВ
- источник питания - две батареи формата AA
- время работы - около 4 часов
- размер - 208×67×29 мм
- вес - 90 г без батарей