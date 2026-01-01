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Boya RX8 Pro двухканальный беспроводной поясной приемник

Boya RX8 Pro двухканальный беспроводной поясной приемник

Boya
Артикул: DAN-5295

Двухканальный беспроводной поясной приемник Boya RX8 Pro.

Усовершенствованый приемник для записи двух источников звука, снабжен ярким ЖК-дисплеем, обеспечивает широкополосную передачу данных, имеет систему ФАПЧ и цифровую электросхему. Питание от двух батарей формата АА. Размер - 208×67×29 мм. Вес - 90 г без батарей.

Описание

Приемник предназначен для подключения следующих моделей:

  • Boya BY-WHM8 PRO - беспроводной репортерский микрофон.
  • Boya BY-WXLR8 PRO - приемник с разъемом XLR.

Характеристики:

  • антенна - проволочная антенна 1/4λ
  • аудиовход - 3,5-мм мини-джек
  • соотношение сигнал-шум - 70 дБ или более
  • искажение - 0,5% или менее
  • уровень выходного сигнала наушников - 30 мВт (16 Ом)
  • уровень выходного аудиосигнала - -60 дБВ
  • источник питания - две батареи формата AA
  • время работы - около 4 часов
  • размер - 208×67×29 мм
  • вес - 90 г без батарей

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