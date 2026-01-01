Boya BY-XM6-S2 беспроводная микрофонная система

Технические характеристики:
- Передатчик BY-XM6 TX
|Тип трансмиссии
|2,4ГГц цифровая частота
|Модуляция
|GFSK
|Рабочий диапазон (без препятствий)
|до 100м.
|Выходная мощность РЧ
|< 10мВт
|Диаграмма направленности
|Всенаправленная
|Частотная характеристика
|35ГЦ – 18КГц
|Максимальное звуковое давление (SPL)
|Встроенный микрофон: 120дБ
|Петличный микрофон: 110дБ
|Чувствительность
|Встроенный микрофон: -39дБ
|Петличный микрофон: -39дБ
|Сигнал/Шум
|> 84дБ
|Требования к питанию
|Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный контакт
|Срок службы встроенного аккумулятора
|Примерно 7 часов
|Антенна
|PIFA Антенна
|Аудио входы
|3,5мм TRS микрофонный/линейный разъём или встроенный микрофон
|Размеры
|62,1х31,6х16,5 мм
|Вес
|Примерно 32 г
- Приёмник BY-XM6 RX
|Тип трансмиссии
|2,4ГГц цифровая частота
|Модуляция
|GFSK
|Рабочий диапазон (без препятствий)
|до 100м.
|Аудио выход
|3,5 мм разъём для наушников
|3,5 мм TRS выходной разъём
|Уровень выходного сигнала
|-60дБВ до -20дБВ
|Требования к питанию
|Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный контакт
|Срок службы встроенного аккумулятора
|Примерно 7 часов
|Антенна
|PIFA Антенна
|Размеры
|62,1х31,6х16,5мм
|Вес
|Примерно 32 г