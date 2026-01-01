Boya BY-XM6-S1 беспроводная микрофонная система

Артикул: DAN-8431

Система беспроводных микрофонов обеспечивает совместную работу до 2-х человек. Система совместима с фото- и видеокамерами, смартфонами, планшетами, компьютерами и т.д. Оба устройства оснащены OLED-дисплеем, для настройки и мониторинга через наушники в режиме реального времени. Встроенный микрофон дает чистый и четкий звук, а петличный микрофон пишет аудио с высокой четкостью и минимумом шумов. Используется для создания контента, ведения видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого. Рабочий диапазон до 100 м. 2,4 ГГц технология беспроводной передачи