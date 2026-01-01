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Boya BY-XM6-S1 беспроводная микрофонная система
Boya BY-XM6-S1 беспроводная микрофонная система
Boya BY-XM6-S1 беспроводная микрофонная система

Boya BY-XM6-S1 беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: DAN-8431

Система беспроводных микрофонов обеспечивает совместную работу до 2-х человек. Система совместима с фото- и видеокамерами, смартфонами, планшетами, компьютерами и т.д. Оба устройства оснащены OLED-дисплеем, для настройки и мониторинга через наушники в режиме реального времени. Встроенный микрофон дает чистый и четкий звук, а петличный микрофон пишет аудио с высокой четкостью и минимумом шумов. Используется для создания контента, ведения видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого. Рабочий диапазон до 100 м. 2,4 ГГц технология беспроводной передачи

Описание

Технические характеристики:

  • Передатчик BY-XM6 TX
Тип трансмиссии2,4ГГц цифровая частота
МодуляцияGFSK
Рабочий диапазон (без препятствий)до 100м.
Выходная мощность РЧ< 10мВт
Диаграмма направленностиВсенаправленная
Частотная характеристика35ГЦ – 18КГц
Максимальное звуковое давление (SPL)Встроенный микрофон: 120дБ
Петличный микрофон: 110дБ
ЧувствительностьВстроенный микрофон: -39дБ
Петличный микрофон: -39дБ
Сигнал/Шум> 84дБ
Требования к питаниюВстроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный контакт
Срок службы встроенного аккумулятораПримерно 7 часов
АнтеннаPIFA Антенна
Аудио входы3,5мм TRS микрофонный/линейный разъём или встроенный микрофон
Размеры 62,1х31,6х16,5 мм
ВесПримерно 32 г


  • Приёмник BY-XM6 RX
Тип трансмиссии2,4ГГц цифровая частота
МодуляцияGFSK
Рабочий диапазон (без препятствий)до 100м.
Аудио выход3,5 мм разъём для наушников
3,5 мм TRS выходной разъём
Уровень выходного сигнала-60дБВ до -20дБВ
Требования к питаниюВстроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный контакт
Срок службы встроенного аккумулятораПримерно 7 часов
АнтеннаPIFA Антенна
Размеры62,1х31,6х16,5мм
ВесПримерно 32 г

Комплектация

  • 1 x Приёмник BY-XM6 RX
  • 1 х Передатчик BY-XM6 TX
  • 2 x Зарядный кабель USB-C
  • 1 x Петличный микрофон
  • 1 х Зажим для петличного микрофона
  • 1 х Поролоновая ветрозащита для петличного микрофона
  • 1 х Меховая ветрозащита для встроенного микрофона
  • 1 х Выходной кабель 3,5 мм TRS-TRS для камер
  • 1 х Выходной кабель 3,5 мм TRS-TRRS для смартфонов

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