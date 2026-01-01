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Boya BY-XM6-K2W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном

Boya BY-XM6-K2W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном

Boya
Артикул: MTG-0592

Boya BY-XM6-K2W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе. 

Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K2 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из двух передатчиков, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, прямой трансляции, интервью, записи и т.д. 

Описание

В BY-XM6-K2 используется усовершенствованная технология беспроводной передачи сигнала с адаптивной перестройкой частоты (AFH), которая позволяет микрофону автоматически избегать частотных скачков, обеспечивая стабильную передачу сигнала в диапазоне до 100 м (без препятствий).

Благодаря высококачественному корпусу, схеме обработки сигнала с соотношением сигнал/шум более 84 дБ, а также коэффициенту искажения менее 0,1%, микрофон обеспечивает высококачественный, чистый и малошумящий звук.

Благодаря яркому и удобочитаемому OLED-дисплею на передатчике и приемнике пользователи могут точно регулировать передачу сигнала. Кроме того, передатчик также оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, поэтому пользователи могут закрепить передатчик на воротнике для записи голоса или подключить проводной петличный микрофон к разъему MIC IN передатчика.
Кроме того, этот комплект микрофонов оснащен как аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRS, так и аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRRS. Поэтому он может работать с Вашей зеркальной или беззеркальной камерой, смартфоном или компьютером и т.д.
BY-XM6-K1 оснащен портативным, но мощным чехлом для зарядки. Благодаря встроенному мощному аккумулятору, чехол для зарядки позволяет одновременно полностью заряжать приемник и передатчик без необходимости подключения кабеля. Кроме того, индикатор питания на зарядном чехле позволяет легко проверить емкость аккумулятора, а также состояние зарядки.

Характеристики: 

Передатчик BY-XM6 TX:

  • Тип трансмиссии 2,4ГГц цифровая частота
  • Модуляция GFSK
  • Рабочий диапазон (без препятствий) до 100м.
  • Выходная мощность РЧ < 10мВт
  • Диаграмма направленности Всенаправленная
  • Частотная характеристика 35ГЦ – 18КГц
  • Максимальное звуковое давление (SPL) Встроенный микрофон: 120дБ Петличный микрофон: 110дБ
  • Чувствительность Встроенный микрофон: -39дБ Петличный микрофон: -39дБ
  • Сигнал/Шум > 84дБ
  • Требования к питанию Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный чехол
  • Срок службы встроенного аккумулятора Примерно 7 часов
  • Антенна PIFA Антенна
  • Аудио входы 3,5мм TRS микрофонный/линейный разъём или встроенный микрофон
  • Вес Примерно 32г
  • Размеры 62,1х31,6х16,5мм
  • Рабочая температура -10°С до +50°С
  • Температура хранения -20°С до +55°С


Приёмник BY-XM6 RX:

  • Тип трансмиссии 2,4ГГц цифровая частота
  • Модуляция GFSK
  • Рабочий диапазон (без препятствий) до 100м.
  • Аудио выход 3,5 мм разъём для наушников 3,5 мм TRS выходной разъём
  • Уровень выходного сигнала -60дБВ до -20дБВ
  • Требования к питанию Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный чехол
  • Срок службы встроенного аккумулятора Примерно 7 часов
  • Антенна PIFA Антенна
  • Вес Примерно 32г
  • Размеры 62,1х31,6х16,5мм
  • Рабочая температура -10°С до +50°С
  • Температура хранения -20°С до +55°С


Зарядный чехол BY-XM6 BOX:

  • Требования к питанию USB-C DC 5V/1.5A
  • Ёмкость аккумулятора K1 Чехол: 2000 мАч K2 Чехол: 3000 мАч
  • Время зарядки чехла K1 Чехол: 3 часа K2 Чехол: 4,5 часа
  • Вес K1 Чехол: 152 г K2 Чехол: 200 г
  • Размеры K1 Чехол: 96х96,8х35,6мм K2 Чехол: 125х96,8х35,6мм
  • Рабочая температура -10°С до +50°С
  • Температура хранения -20°С до +55°С

Комплектация

  • 2 х Передатчик BY-XM6 TX
  • 1 x Приёмник BY-XM6 RX
  • 1 х Зарядный чехол BY-XM6-K2BOX
  • 3 x Зарядный кабель USB-C
  • 2 x Петличный микрофон
  • 2 х Зажим для петличного микрофона
  • 2 х Поролоновая ветрозащита для петличного микрофона
  • 2 х Меховая ветрозащита для встроенного микрофона
  • 1 х Выходной кабель 3,5 мм TRS-TRS для камер
  • 1 х Выходной кабель 3,5 мм TRS-TRRS для смартфонов

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